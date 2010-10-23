Тігіпко пропонує приватизувати частину портів

Віце-прем'єр-міністр, лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО вважає, що частину портів, які не є стратегічно важливими для країни, необхідно приватизувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Севастополі.

За словами С.ТІГІПКА, «ключова проблема нинішніх наших портів у тому, що держава тут присутня, як дволикий Янус. З одного боку, вона представлена, як регулятор... А з іншого боку - держава надає такі ж послуги, як приватний сектор, який приходить у порт. І тут, природно, виходить конфлікт інтересів». На його думку, «держава повинна бути в порту, як регулятор: які тарифи, збори, конкуренція...».

Як сказав С.ТІГІПКО, «частину портів, не стратегічно важливих, я б легко пускав на приватизацію. Ті, які стратегічно важливі, я вважаю, повинні залишитися у власності держави».

Він підкреслив: «Дуже я б підтримував приватні порти, які сьогодні починають виникати... Тому що у нас тільки зміниться ситуація в сільському господарстві, у нас відразу ж виникнуть проблеми портового господарства. У нас не вистачить елеваторів, портових у першу чергу».