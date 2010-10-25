У інвесткомпанії, причетної до конфлікту навколо ММК ім. Ілліча, анулювали ліцензію

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) анулювала ліцензію на здійснення торгівлі цінними паперами ЗАТ «Інвестиційна компанія «GPI-капітал», що раніше заявляла про продаж мажоритарного акціонера Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча – компанії ЗАТ «Ілліч-Сталь».

Про це повідомляється на офіційному сайті ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, ліцензія анулювана у зв`язку з «порушенням вимог законодавства про цінні папери, нормативні акти ДКЦПФР».

Як повідомляв УНІАН, на початку липня цього року директор інвестиційної компанії "GPI-капітал" Сергій ВЕЛІКАНОВ заявив, що в квітні 2009 року, в рамках виконання договору на брокерське обслуговування мажоритарного акціонера ММК ім. Ілліча – ЗАТ «Ілліч-Сталь» компанія "GPI-капітал" одержала доручення на продаж акцій «Ілліч-Сталь» і виконала його.

Разом з тим, генеральний директор ММК ім. Ілліча Володимир БОЙКО спростував інформацію про продаж підприємства, заявивши про рейдерську атаку на меткомбінат.