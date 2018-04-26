Український фондовий неліквід

Осінь принесла одну цікаву новину - український фондовий ринок перестав наслідувати світові тренди, як це він робив трохи не з часів своєї появи, і зажив самостійним життям. Інша справа, що життя це виявилось не дуже багатим, з ухилом вниз...

Починаючи з вересня, для діючих на фондовому ринку суб’єктів стало очевидним, що справи рухаються зовсім в інший бік, ніж у цивілізованому світі - коли там зростання, у нас – падіння, чи навпаки. Особливо показовим в цьому плані став початок другого осіннього місяця. Лише протягом 5 жовтня індекс «Української біржі» впав більше, ніж на 4%.

Звичайно, якісь окремі випадки можна пояснити виходом великого іноземного інвестора з українських паперів, що і спровокувало розпродажі. Проте наступні дні засвідчили існування певного тренду – ринок продовжував знижуватися. Це, зрозуміло, не могло пройти повз увагу фондовиків, з’явилися різні версії того, що відбувається.

Зокрема, на думку керуючого директора з міжнародних продажів і нових ринків інвестиційної групи «Сократ» Костянтина Лісничого, в цей час на ринку перманентно були присутні продавці в обсягах. При цьому західна підтримка не спостерігалася, а локального ресурсу було або дуже мало, або він був орієнтований на інструменти з фіксованою прибутковістю.

“Я думаю, що жовтневі події яскраво демонструють активність спекулянтів, що грають на зниження ринку”, - зазначив директор департаменту брокерських послуг інвестиційної компанії Dragon Capital Андрій Дмитренко. “У жовтні ми спостерігали наступну картину: український ринок просів майже на 9%, а в цей час російський і західні ринки підтяглися на 2-5%. Україна тимчасово втратила вже усталений зв`язок із західними ринками, особливо недавню чітку кореляцію з російськими майданчиками”, - додав він.

Експерт також підкреслив, що коли на ринку недостатньо покупців, як зараз на “Українській біржі”, активізуються спекулянти, особливо «ведмеді». Як тільки вони відчувають, що купівельної підтримки на ринку мало, тобто грошей не вистачає, у них з`являється нестримне бажання продавити ринок, для чого розпочинають продавати папери, щоб відкупити їх пізніше - на більш низьких, а значить і більш привабливих цінових рівнях (мовою трейдингу: «відкривають короткі позиції»). “Наші відчуття грунтуються на тому, що є спекулянти, які граються в короткі позиції, або намагаються продавити ринок перед тим, як його почнуть купувати, користуючись ситуацією, коли покупців не вистачає”, - зазначив А.Дмитренко.

Проте, як показали останні дні, ситуація на українському фондовому ринку може дуже швидко змінюватись. Так, якщо ще в минулий понеділок ринок здавалось повністю ігнорував позитивні світові тенденції, то вже починаючи з середини минулого тижня на ньому намітився досить стійкий ріст. В середу індекс “Української біржі” піднявся на 1,48%, а в четвер - ще на 1,65%. Виключенням стала лише п’ятниця. З початку цього тижня зростання продовжилось. У чому ж причина такої зміни тренду?

На думку голови правління “Української біржі” Олега Ткаченка, ринок не міг не відреагувати на позитивні зовнішні новини, які, зрештою, і підштовхнули його вгору. Мова йде про корпоративні дані з Європи та макропоказники із США. Варто також нагадати, що на ринку курсує інформація про заплановану американським урядом чергову скупку проблемних активів. Все, здається, виглядає логічним. За виключенням однієї позиції – “червоних” від дзвінків телефонів в офісах багатьох українських інвестиційних компаній. Як зазначив мій співрозмовник, телефонують аналітики і брокери, які не можуть збагнути, що ж таки відбувається. Чому ринок спочатку йде проти світового тренду, безупинно знижуючись, а потім починає його копіювати, вдається до росту? І що, зрештою, в умовах такої непрогнозованості очікувати від нього надалі?

Мабуть, прогноз відносно того, що слід очікувати від українського ринку на близьку перспективу, не дасть жоден аналітик, але очевидне довгострокове майбутнє – ринок лишатиметься волатильним і вразливим щодо дій спекулянтів. І причина одна – низька ліквідність.

Так, на думку Костянтина Лісничого з “Сократа”, основною причиною негативної динаміки, що спостерігається сьогодні на ринку, є небажання інвесторів вкладати гроші в ринки з низькою ліквідністю і високими ризиками. На жаль, на думку експерта, Україна підпадає під ці характеристики. Низьку активність іноземців К.Лісничий частково пов`язує з переорієнтацією інвестора на інструменти з фіксованою прибутковістю - ОВДП і ПДВ-облігації. Але це стосується тільки незначної частини вкладень. Все ж таки первинним лишається небажання інвестувати в нашу країну.

За словами А.Дмитренка, вихід західних фондів з українського ринку відбувся ще в травні цього року, коли багато хто на тлі боргових проблем Греції і перед сезоном відпусток, коли торгівельна активність традиційно падає, поспішили зафіксувати квітневий прибуток.

Експерти також сходяться на тому, що присутні сьогодні на ринку інтернет-торгівці не можуть суттєво вплинути на його ліквідність. За словами К.Лісничого, при наявності близько 4 тис. клієнтів інтернет-трейдингу при середньому розмірі рахунку близько 10 тис. грн. складно істотно збільшити ліквідність ринку, і тим більше визначати його тренд.

На думку А.Дмитренка, інтернет-торгівці можуть підхопити і розігнати тренд, що призводить до росту волатильності на ринку. “Якщо приватні інвестори побачать, що на ринок починають приходити покупці, вони будуть збільшувати покупки”, - зазначає експерт. Але самостійної гри, так само як і суттєвого зростання ліквідності ринку, від них сьогодні ніхто не очікує. Таким чином, основними гравцями лишаються західні інвестори. Які, повторюсь, зараз не поспішають приходити в Україну.

Що може примусити їх знову з’явитися тут? Частково, на думку експертів, це може статися після закінчення політичної невизначеності, зумовленої проведенням виборів до місцевих рад. А також після прийняття МВФ рішення щодо виділення чергового траншу Україні, що сигналізуватиме про схвалення міжнародними фінансовими інститутами політики уряду. Зрештою, після прогнозованого рішення ФРС відносно стимулювання подальшої монетизації американської економіки.

На думку А.Дмитренка, якщо взяти глобальний пул грошей, можна простежити такий ланцюжок переміщення капіталу: після стимулюючих заходів ФРС у США більшість «нових» грошей осідає в країні-емітенті, але їх частина майже миттєво перетікає у розвинені ринки. Східна Європа, на жаль, поки не відрізняється істотним вливанням інвестицій. Тим не менш, український ринок досить малий, тому невеликої частини фінансового пирога, навіть за залишковим принципом, цілком вистачить для того, щоб помітно рушити ринок вгору.

Але є одна річ, колись озвучена керівником “Української біржі” Олегом Ткаченко, яка так і лишається навіть за реалізації вище наведених сценаріїв нездійсненою. Мова йде про відсутність нових ідей. Вітчизняний ринок перестав їх продукувати, а вони реально могли б примусити іноземних інвесторів прийти сюди. А без цього ринок приречений плентатись у хвості світових процесів, або далі бути безвольною жертвою спекулянтів.

Максим Хорунжий (УНІАН)