Експерт: ризики чергового відтермінування приватизації «Укртелекому» залишаються високими

Ризики чергового відтермінування приватизації ВАТ "Укртелеком" залишаються високими.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

На думку аналітика, акції "Укртелекому" справедливо оцінені до фундаментальних показників компанії, і він рекомендує інвесторам тримати їх. Можливе зростання цін на акції "Укртелекому" на новинах про приватизацію є спекулятивним, а не фундаментально обгрунтованим, вважає Д.БЄЛОВ.

Він підкреслив, що, незважаючи на зростання чистого доходу компанії (+2% р/р) за 9 місяців 2010 року, собівартість виросла на 7% р/р, що привело до зниження валового доходу на 13% р/р. Операційний прибуток скоротився на 42% головним чином через зростання адміністративних витрат (+15% р/р), зазначив аналітик. За його словами, така слабка операційна діяльність компанії призвела до 63 млн. грн. чистого збитку за підсумками 9 місяців цього року.

Аналітик для порівняння нагадав, що за 9 місяців 2009 року "Укртелеком" показав 195 млн. грн. чистого збитку. Компанія за підсумками 2010 року зафіксує чистий збиток у розмірі 29 млн. грн., прогнозує Д.БЄЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, чистий збиток ВАТ "Укртелеком" за січень-вересень 2010 року склав понад 62,6 млн. грн., що майже втричі менше, ніж за аналогічний період минулого року, сказано у фінансовому звіті компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Чистий збиток компанії у 3-му кварталі 2010 року склав понад 110,6 млн. грн. (за перше півріччя компанія отримала чистий прибуток у розмірі понад 47,9 млн. грн.). Дохід "Укртелекому" за три квартали 2010 року (з ПДВ) склав понад 6,01 млрд. грн., що на 2,6% більше, ніж за три квартали 2010 року.

Довгострокові зобов'язання компанії на кінець звітного періоду склали 2,03 млрд. грн. (на початок 2010 року складали 3,57 млрд. грн.). Поточні зобов'язання компанії на кінець звітного періоду склали 1,7 млрд. грн. (на початок 2010 року складали 1,1 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку зв'язку, число абонентів місцевого телефонного зв'язку складає 10,2 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв'язку (під ТМ Utel) та ін.

Дохід компанії у 2009 році склав 8,4 млрд. грн., збитки компанії склали 456,4 млн. грн.