Експерти: на Українській біржі у вівторок спостерігали високу волатильність

На Українській біржі у вівторок, 26 жовтня, спостерігалася висока волатильність, і за підсумками дня індекс просів на 0,14%.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, активність впала, і загальний об'єм торгів у вівторок склав 78 млн. грн. Гірші результати учора продемонстрували "Укрсоцбанк" і "Західенерго", які втратили 1,23% і 1,09% відповідно. Акції гірничо-металургійного сектора показали змішану динаміку. Алчевський меткомбінат впав на 0,35%, Aвдіївський КХЗ виріс на 0,31%, "Азовсталь" піднялася на 0,37%, Єнакіївський метзавод опустився на 0,26%, Ясинівський КХЗ просів на 0,78%. Що стосується інших ліквідних паперів, то "Райффайзен банк Аваль" (- 0,05%), "Центренерго" (- 0,06%) і "Укртелеком" (- 0,15%) трохи просіли, а "Мотор Січ" (+0,53%) і "Укрнафта" (+0,16%) виросли.

Як зазначають аналітики, українські акції, які торгуються на іноземних біржах, у вівторок закрилися різнонаправлено. Regal Petroleum (- 6,94%) коригувався, папери інших нафтогазових компаній також знижувалися. Cadogan Petroleum втратив 1,16%, JKX Oil & Gas - 0,5%. Акції компаній харчової промисловості, навпаки, мали попит. Так, МХП додав 1,13%, "Астарта" - 0,47%, "Кернел" - 0,32%.