ДТЕК виплатив відсотки за єврооблігаціями на 500 млн. дол.

ДТЕК, провідна приватна паливно-енергетична компанія України, сьогодні виплатила відсотки у розмірі 23 млн. 986,750 тис. дол. за своїм випуском п`ятирічних єврооблігацій номінальною вартістю 500 млн. дол. США.

Про це УНІАН повідомили в департаменті корпоративних комунікацій компанії.

У повідомленні наголошується, що даний випуск був найбільшим за всю історію України недержавним дебютним випуском облігацій і першим вітчизняним корпоративним випуском з 2007 року. Ставка купона по даному розміщенню є фіксованою і складає 9,5% річних з виплатами двічі в рік.

Випуск єврооблігацій ДТЕК був пропозицією з прив`язкою до долара США, призначений для кваліфікованих інвесторів, що є такими згідно з Положенням S і Правилами 144A Закону США про цінні папери від 1933 р.