Експерт: Макроекономічні дані зі США у вівторок позитивно вплинули на фондові ринки

Опубліковані в США макроекономічні дані у вівторок, 26 жовтня, позитивно вплинули на фондові ринки.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він підкреслив, що індекс споживчих настроїв від Conference Board в жовтні перевищив рівень 50 пунктів, склавши 50,2 пункту (+1,7 пункту м/м). Це дещо перевершило очікування ринку. Індекс цін на житло в серпні зріс на 0,4% м/м, всупереч очікуваному падінню на 0,2%. Індекс виробничої активності в зоні відповідальності Федерального резервного банку Річмонда в жовтні також перевищив ринкові очікування, склавши 5 пунктів. У вересні значення індексу складало -2 пункту.

За словами аналітика, корпоративна звітність у вівторок була неоднозачною. Прибуток Ford перевищив очікування на 27%, тоді як діяльність металургійних компаній була збитковою і розчарувала учасників ринку. У вівторок ситуація на світових фондових біржах розвивалася в бічному тренді. Європейський індекс DJ Stoxx 600 втратив 0,2%. Індекс S&P 500 закрився без змін, тоді як індекс DJIA виріс на незначні 0,05%. Зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку був помірно негативний.