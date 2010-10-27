Фонд держмайна відновив продаж акцій компанії «Біофарма»

Фонд державного майна України (ФДМУ) відновив продаж 29,01% держпакета акцій ВАТ «Біофарма», повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації". За інформацією видання, цей держпакет буде виставлено на фондовій біржі «Іннекс». Всього до продажу буде запропоновано 59 млн. 566,6 тис. акцій. Довідка УНІАН. ВАТ «Біофарма» (м. Київ) займається виробництвом імунобіологічних та інших лікарських засобів.

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