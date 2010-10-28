«Укртелеком» розмістив на Українській біржі облігації на 150 млн. грн.

ВАТ "Укртелеком" розмістило на Українській біржі облігацій серії До на суму 150 млн. грн. з терміном погашення у жовтні 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, андеррайтером випуску є компанія "Трійка Діалог Україна". Процентна ставка купона облігацій ВАТ "Укртелеком" визначена в проспекті емісії облігацій у розмірі 17% річних. Кошти, отримані у результаті розміщення цього випуску, будуть спрямовані на забезпечення надійної експлуатації і підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництво і модернізацію мережевої інфраструктури, у тому числі волоконно-оптичних ліній зв'язку і мережі мобільного зв'язку третього покоління (3G), розвиток перспективних послуг, зокрема, надання широкосмугового доступу до Інтернет.

Раніше незалежне уповноважене рейтингове агентство IBI - Raiting присвоїло випуску гривневих облігацій ВАТ "Укртелеком" серії До кредитний рейтинг емісії боргового інструменту (пріоритетного незабезпеченого боргу) на рівні "uaA".

Як повідомляв УНІАН, ВАТ "Укртелеком" прийняло рішення про відкрите розміщення облігацій на суму 275 млн. грн. Облігації випускають двома серіями: серії J на суму 125 млн. грн. і серії K на суму 150 млн. грн. Облігації емітуються в бездокументній формі, номінал облігацій - 1 тис. грн. Термін обігу облігацій - один рік.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку зв'язку, число абонентів місцевого телефонного зв'язку складає 10,2 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв'язку (під ТМ Utel) та ін.

Дохід компанії у 2009 році склав 8,4 млрд. грн., збитки - 456,4 млн. грн.

ТОВ "Трійка Діалог Україна" є частиною провідної незалежної інвестиційної компанії "Трійка Діалог", яка працює на ринках країн СНД.

"Трійка Діалог Україна" працює на українському ринку з 2005 року.