Експерт: Останній аукціон підтвердив завершення ралі за ОВДП, зокрема, за ПДВ-облігаціями

Останній аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) підтвердив завершення активного етапу ралі в сегменті державних паперів, зокрема, в секторі ПДВ-облігацій.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

Він підкреслив, що активність інвесторів на аукціоні у вівторок, 26 жовтня, була невисокою, а більшість заявок залишилися незадоволеними. Уряд зміг продати тільки короткі папери, які були розміщені за мінімальними заявками. Мінфін задовольнив одну заявку за п`ятимісячними паперами з прибутковістю 6,75% і чотири заявки за десятимісячними з прибутковістю 8%. Аналітик відзначив незначне зростання прибутковості за даними паперами, в порівнянні з попереднім розміщенням.

На думку аналітика, найважливішими для ринку є результати розміщення ОВДП з терміном обігу 2,5 року. Проте заданий раніше орієнтир в 10,75% є неринковим. Подані заявки розташовувалися в діапазоні 11-12,4%. У той же час, уряд прогнозовано не пішов на підвищення ставок відсікання, що привело до безрезультативного аукціону.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на аукціоні, який пройшов у вівторок, 26 жовтня, залучило від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 370 млн. 438,8 тис. грн.

Від реалізації облігацій з терміном погашення 20 квітня 2011 року (термін обігу - 175 днів) і прибутковістю 6,75% річних до бюджету вдалося привернути 154,984 млн. грн. Папери з терміном обігу 168 днів Мінфін на аукціоні 28 вересня розміщував під 7,15% річних.

Облігації з терміном погашення 31 серпня 2011 року (термін обігу - 308 днів) і прибутковістю 8% річних були реалізовані на 215,455 млн. грн. Папери з тим же терміном погашення на аукціоні 12 жовтня розміщувалися також під 8% річних.

ОВДП з терміном погашення 27 березня 2013 року (термін обігу - 896 днів) не розміщувалися.