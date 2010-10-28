Попри позитив, на фондових ринках в середу переважали негативні настрої – експерт

Попри позитивні макроекономічні дані і результати корпоративних звітів, на фондових ринках у середу, 27 жовтня, переважали негативні настрої.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

На його думку, «сьогодні, коли уляглася первинна ейфорія щодо очікуваних грошових вливань Федеральної резервної системи (ФРС) США, учасники ринку все більше і більше задаються двома питаннями: 1) Яким буде обсяг нової програми покупки активів і протягом якого тимчасового періоду вона утілюватиметься? 2) Чи будуть запропоновані ФРС заходи ефективними?».

Учасники ринку схиляються до думки, що значна частина майбутніх грошових вливань вже закладена в ціну акцій, відзначив Д.Бєлов. Таким чином, результати засідання ФРС на початку листопада можуть не дати помітно позитивного впливу на ринок. При цьому скромні обсяги нових заходів щодо підтримки економіки можуть розчарувати очікування ринку.

Як підкреслив аналітик, опубліковані в середу в США макроекономічні дані знову перевищили ринкові очікування. Замовлення на товари тривалого користування у вересні виросли на 3,3% м/м, що вище за очікування на 1,3 процентних пункту. Проте без урахування транспортного сектора кількість замовлень знизилася на 0,8%. Продажі нових будинків у вересні склали 307 тис., що передбачає зростання на 6,6% м/м. Учасники ринку чекали зростання продажів на 4,2%. Значна частина корпоративних звітів також перевищила очікування учасників ринку. Якщо говорити про найбільш знакові компанії, то прибуток Procter&Gamble перевищив очікування на 2,3%, тоді як результати Office Depot повністю співпали з очікуваннями.