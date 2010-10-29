Експерти: індекс Української біржі частково відіграв падіння попередніх днів

Індекс Української біржі у четвер, 28 жовтня, частково відіграв падіння попередніх днів.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, українські фондові ринки у четвер виросли. Загальний обсяг торгів на Української біржі знизився. Більшість ліквідних паперів піднялися в ціні. Темп задавали банки і генкомпанії. «Райффайзен банк Аваль» виріс на 1,49%, «Укрсоцбанк» - на 1,26%, «Центренерго» - на 1,16%, «Західенерго» - на 1%. «Укрнафта» (+1,09%) продемонструвала упевнене зростання, тоді як акції гірничо-металургійного сектору додали менше 1%. Aвдеєвський коксохім піднявся на 0,15%, «Азовсталь» - на 0,46%, Єнакієвський метзавод – на 0,16%, Ясинівській КХЗ – на 0,78%. Декілька паперів, зокрема Алчевській меткомбінат (-1,71%), «Мотор Січ» (-0,42%) і «Укртелеком» (-0,53%) потрапили під тиск.

За інформацією аналітиків, українські папери, які торгуються на іноземних майданчиках, у четвер закрилися різноспрямовано. Regal Petroleum (+4,92%) відновлювався після недавнього падіння, тоді як акції інших нафтогазових компаній продовжували знижуватися. Cadogan Petroleum опустився на 2,5%, JKX Oil & Gas – на 1,3%. Ferrexpo також фінішувало в червоній зоні, втративши 0,57%. Серед акцій компаній харчової промисловості МХП злетів на 3,67%, «Астарта» піднялася на 0,65%, а «Кернел» втратив 0,32%.