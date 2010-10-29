Кабмін скоротив на половину термін обігу облігацій під акції "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України скоротив з 9-12 до 5-7 років термін обігу облігацій під акції НАК "Нафтогаз України" на суму 7,4 млрд. грн.

Відповідна постанова КМУ (№987 від 27 жовтня) розміщена на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своєю постановою №950 від 12 жовтня 2010 р. збільшив статутний капітал НАК "Нафтогаз України" на суму 7,4 млрд. грн. шляхом випуску додаткових акцій існуючої номінальної вартості зі збереженням 100% акцій у власності держави.

Згідно з документом, Міністерству фінансів необхідно здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики на суму 7,4 млрд. грн. з терміном обігу 9-12 років і процентною ставкою доходу не вище 9,5% річних і внести їх від імені держави в плату за додаткові акції НАК "Нафтогаз України".