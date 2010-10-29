Експерт: світові фондові ринки у четвер закрилися без особливих змін

Світові фондові ринки у четвер, 28 жовтня, закрилися різнонаправлено, але без особливих змін.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, у четвер на світових фондових ринках спостерігався різноспрямований рух. Європейський індекс DJ Stoxx 600 виріс на 0,4%. Індекс S&P 500 додав 0,1%, тоді як індекс DJIA втратив 0,1%.

Як зазначив Д. БЄЛОВ, компанія Exxon оголосила про зростання чистого прибутку на 47% р/р, а також чистого доходу і виробництва в натуральних показниках. Результати компаній Microsoft і Vale перевищили ринкові очікування на 12,9% і 17,8% відповідно. У той же час акції компанії 3M втратили 6%, після того, як компанія знизила прогноз чистого прибутку на 2010 рік у зв`язку з недавніми придбаннями.

За інформацією аналітика, опубліковані дані про ринок праці США у четвер виявилися кращими від очікуваних. Первинні заявки на допомогу з безробіття на 23 жовтня склали 434 тис., що на 21 тис. менше від показника минулого тижня. Таким чином, цей показник є мінімальним з початку липня 2010 року. Незважаючи на позитивні дані, негативні очікування щодо результатів зборів ФРС узяли вгору, не дозволивши ринкам істотно вирости.

Д. БЄЛОВ повідомив, що сьогодні о 15:30 за київським часом опубліковані дані про ВВП США в третьому кварталі 2010 року. О 16:45 ринки дізнаються про стан справ із закупівлями в Чикаго. Відповідний індекс менеджерів з закупівель у жовтні повинен знизитися на 2,4 пункту м/м - до 58 пунктів. О 16:55 вийде індекс споживчих очікувань від Університету Мічігану. На думку ринку, у жовтні значення індексу повинне залишитися незмінним порівняно з минулим місяцем (68 пунктів). Публікацій важливих корпоративних звітів cьогодні не очікують.