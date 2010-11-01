Експерти: український фондовий ринок у п’ятницю закрився на позитивній території

Український фондовий ринок у п'ятницю, 29 жовтня, закрився на позитивній території.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс Української біржі протягом дня торгувався в мінусі, проте ближче до кінця сесії пішов вгору. Об'єм торгів був помірним. "Мотор Січ" і "Укрнафта" істотно виросли в ціні, додавши 4,02% і 3,85% відповідно. Акції гірничо-металургійного сектора продемонстрували змішану динаміку. Aлчевський меткомбінат втратив 0,8%, Aвдіївський КХЗ - 1,83%, Єнакіївський метзавод - 0,03%. При цьому "Азовсталь" піднялася на 0,66%, а ціни на акції Ясинівського КХЗ не змінилися. Банки і генкомпанії виросли в ціні. "Райффайзен банк Аваль підвищився на 0,78%, "Укрсоцбанк" - на 1,64%, "Центренерго" - на 0,75%, "Західенерго" - на 0,56%. "Укртелеком" додав 0,94%.

Аналітики зазначають, що більшість українських акцій, які торгуються на іноземних майданчиках, у п'ятницю наслідували негативний тренд. Ferrexpo (- 2,23%) показало найбільше падіння. У мінусі закрилися і нафтогазові компанії: Regal знизився на 1,56%, JKX Oil and Gas втратив 0,39%. Акції компаній харчової промисловості також впали у ціні: "Кернел" опустився на 1,19%, МХП - на 0,06%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 29 жовтня, підвищився на 0,84% - до 743,12. Загальний об'єм торгів склав 214 млн. 775 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів виріс на 1,62% - до 1869,54 пункту. Загальний об'єм торгів склав 120 млн. 687 тис. грн., з них на терміновому ринку - 30 млн. 478 тис. грн.