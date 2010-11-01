Експерт: макроекономічні дані знову перевищили сподівання

Опубліковані у п'ятницю і понеділок макроекономічні дані в цілому знову виявилися кращими від очікуваних.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він зазначив, що за підсумками торгів п'ятниці на ринках спостерігався бічний тренд. Європейський індекс DJ Stoxx 600 виріс на незначні 0,02%. Індекс S&P 500 втратив технічні 0,04%, тоді як індекс DJIA додав 0,04%. реальний ВВП США у третьому кварталі виріс на 2%, що співпало з ринковими очікуваннями. Індекс менеджерів з закупівель у Чикаго у жовтні склав 60,6 пункту, що на 2,6 пункту вище від очікуваних. У той же час, індекс споживчих настроїв від Університету Мічігану в жовтні виявився на 0,3 пункту нижчим за очікування (67,7 пункту).

За словами Д. БЄЛОВА, сьогодні вранці був опублікований індекс менеджерів про закупівлі у виробничому секторі Китаю. У жовтні значення індексу зросло до найбільшого значення за останні 6 місяців і склало 54,7 пункту. При цьому учасники ринку чекали, що індекс не зазнає змін порівняно з вереснем і складе 53,8 пункту. Цей індекс знаходиться вище за позначку 50 (що означає зростання виробництва) ось вже 20 місяців поспіль.

За інформацією аналітика, сьогодні о 15:30 за київським часом опублікована статистика щодо динаміки прибутків американців у вересні. Учасники торгів очікують зростання прибутків на 0,2%. О 17:00 ринки дізнаються про виробництво у США. Індекс менеджерів з закупівель у жовтні повинен скласти 54 пункти, що на 0,4 пункту менше від значення вересня. Сьогодні також буде опублікований звіт компанії "Газпром" за другий квартал 2010 року.