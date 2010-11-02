Експерти: інвестори не готові до продовження ралі з ОВДП

Інвестори не готові до продовження ралі в сегменті облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), але в той же час значну корекцію виключає жорстка позиція Мінфіну.

Така думка міститься в аналітичному огляді компанії Astrum Investment Management, переданому агентству УНІАН.

При цьому, підкреслюють аналітики, потреби уряду в залученні коштів до кінця року незначні. Для рефінансування існуючого боргу Мінфіну необхідно залучити тільки 3 млрд. грн. що реально зробити і за обмеженого попиту. У той же час, не виключено, що Мінфін планує залучити на внутрішньому ринку вагомішу суму з метою фінансування дефіциту бюджету, і це може підштовхнути його йти назустріч ринку. Проте на цей момент немає сигналів, які б говорили про такі плани, вважають аналітики.

Аналітики також вказують на різке скорочення портфеля державних облігацій в руках нерезидентів. Після досягнення 20 жовтня історичного максимуму в 9,6 млрд. грн. портфель нерезидентів став різко скорочуватися. За минулий тиждень він скоротився на 0,8 млрд. грн. Зниження було викликане як плановим погашенням стандартних ОВДП, так і продажем ПДВ-облігацій, що може бути непрямим свідченням ринкового консенсусу про досягнення локального цінового максимуму в сегменті, вважають аналітики. При цьому нові папери, як і очікувалося, практично перестали надходити на ринок.

"Минулий тиждень підтвердив наші висновки про завершення ралі в сегменті державних облігацій як у стандартних ОВДП, так і ПДВ-облігаціях", - сказано в огляді.