Експерти: фондовий ринок США перебуває в очікуванні рішення ФРС

Фондовий ринок США другий тиждень підряд топчеться на місці в очікуванні рішення Федеральної резервної системи (ФРС) про нову програму стимулювання.

Про це сказано в аналітичному огляді компанії Astrum Investment Management, переданому агентству УНІАН.

За підсумками минулого тижня DJIA закрився на рівні 11 118 пунктів, що на 0,1% менше, ніж тижнем раніше. Широкий індекс S&P 500 залишився на колишньому рівні у 1 183 пункти. На цей момент ринки чекають, що ФРС затвердить програму стимулювання, і її розмір складе, за найбільш поширеною версією, 500 млрд. доларів. При цьому найбільш оптимістично налаштовані інвестори сподіваються, що ФРС забезпечить програму викупу активів на 2 трлн. доларів.

Утім, чекати ринку залишається недовго. Рішення має бути прийняте 3 листопада. При цьому програма стимулювання вже врахована у вартості акцій, що дозволяє чекати різкої корекції у тому разі, якщо реальність не співпаде з очікуваннями учасників ринку.

Необхідно зазначити, що протягом останніх декількох тижнів макроекономічна статистика, яка надходить на ринок, носить в основному позитивний характер. Це стосується в першу чергу двох критично важливих "ділянок" - ринку житла і ринку праці. У вересні продажі будинків на вторинному ринку США виросли на 10% м/м до 4,53 млн., що значно вище від очікуваного, на 4,1% м/м до 4,3 млн. будинків. Індекс цін на житло у серпні виріс на 0,4% м/м, всупереч очікуваному падінню на 0,2%. Продажі нових будинків у вересні склали 307 тис., тобто це зростання на 6,6% м/м.

Опубліковані дані по ринку праці виявилися кращими від очікуваних значень. Первинні заявки на допомогу з безробіття на 23 жовтня склали 434 тис., що на 21 тис. менше від значення попереднього тижня. Таким чином, цей показник є мінімальним з початку липня 2010 р. і не дивно, що на цьому фоні Індекс споживчих настроїв від Conference Board в жовтні перевищив позначку 50 пунктів, склав 50,2 пункта (+1,7 пункта м/м).