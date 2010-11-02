Сьогоднішній аукціон з ОВДП пройде на тлі невисокого попиту - Astrum

Враховуючи стабілізацію цін в сегменті, сьогоднішній аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) повинен пройти на тлі невисокого попиту і прогнозованого рівня прибутковості.

Такий прогноз озвучив ув коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

Він не очікує, що на сьогоднішньому аукціоні ставки продемонструють різкий рух. Ставки відсікання за середньостроковими облігаціями (термін обігу - 1,5 року) повинні знаходитися на рівні, близькому до 10,5%. Ставки відсікання за облігаціями з терміном обігу 3 і 8 місяців повинні знаходитися близько 6,5% і 8% відповідно.

"Таким чином, у разі, якщо уряд не вирішить наростити об'єм запозичень до кінця року (що не є критично важливим завданням), аукціони з розміщення державного боргу знову переходять в нудний режим", - вважає аналітик.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України у вівторок, 2 листопада, проводить черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку пропонують три серії ОВДП з терміном обігу 3 місяці, 8 місяців і 1,5 року.