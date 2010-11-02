Експерт: Фондові ринки завмерли перед засіданням ФРС

Фондові ринки завмерли перед засіданням Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, у понеділок, 1 листопада, світові фондові ринки перебували в бічному тренді. Європейський індекс DJ Stoxx 600 виріс на 0,2%. Американські індекси S&P 500 і DJIA виросли менш ніж на 0,1%. У цілому ринки торгувалися в бічному тренді, повторюючи динаміку п'ятниці.

Як зазначив Д. БЄЛОВ, згідно з опублікованими учора даними, прибутки американців у вересні знизилися на 0,1%, всупереч очікуваному зростанню на 0,2%. У той же час, індекс менеджерів з закупівель у жовтні показав зростання до 56,9 пункту, що виявилося на 2,9 пункту вище від очікуваного значення. Витрати на будівництво у вересні виросли на 0,5%, хоча учасники ринку чекали падіння на 0,5%.

За інформацією аналітика, акції банку JP Morgan Chase у понеділок знижувалися на тлі поширення чуток про махінації із заставною нерухомістю на суму 1 млрд. доларів. У той же час, акції Intel і Ford виросли на 2,6% і 0,7% відповідно.

Д. БЄЛОВ повідомив, що сьогодні не очікують виходу важливих макроекономічних даних. Перед відкриттям американського ринку буде опублікований звіт компанії Pfizer. Зовнішній фон на відкритті українського ринку у вівторок склався нейтральний, вважає аналітик.