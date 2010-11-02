«Київміськбуд» та «Київгаз» не виключили з Програми приватизації

Постійна комісія Київради з питань власності не підтримала виключення з Програми приватизації компанії «Київміськбуд», «Київгаз», «Київводоканал» та ще низки стратегічних для громади столиці компаній.

Про це повідомив заступник голови Постійної комісії Київради з питань власності Денис МОСКАЛЬ (позафракційний, колишній БЮТівець) після чергового засідання комісії, поінформували УНІАН у прес-службі депутата.

Так, за його словами, Постійна комісія з питань власності не підтримала проект рішення Київради про виключення з переліку господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді Києва і підлягають продажу, 19 компаній, серед яких, зокрема, ВАТ ХК «Київміськбуд», ВАТ «Київхімволокно», ВАТ «АК «Київводоканал», ВАТ «Київгаз», ВАТ «Київпроект», ЗАТ «Хліб Києва».

«Я переконаний, сьогодні ми стали свідками чергової спроби нових незаконних власників захистити «своє» майно. Офіційна причина, чому комісія не змогла прийняти рішення, - мовляв, питання не пройшло бюджетну комісію. Проте коли крали «Київміськбуд» та «Київгаз» - бюджетну комісію ніхто не питав», - зауважив Д.МОСКАЛЬ.

Політик нагадав, що вже ініціював виключення з Програми приватизації ВАТ ХК «Київміськбуд» на сесії Київради 7 жовтня 2010 р. Тоді депутати підтримали це рішення, але менш ніж за годину його скасували, посилаючись на «відсутність погодження у профільній комісії».

«Тоді на сесії 7 жовтня депутати ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не дозволили виключити «Київміськбуд» із Програми приватизації. А сьогодні на засіданні комісії був зроблений другий крок з «неповернення цієї компанії місту», - наголосив Д.МОСКАЛЬ.

Депутат висловив переконання, що питання виключення з Програми приватизації 19 господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді м. Києва і підлягають продажу, необхідно розглянути терміново.

«Мені б дуже хотілось вірити, що здоровий глузд переможе», - додав Д.МОСКАЛЬ.

Депутат нагадав, що Господарський суд Києва визнав територіальну громаду Києва в особі Київради власником 80 % акцій ВАТ ХК «Київміськбуд», 25,46% акцій ВАТ «АК «Київводоканал» та 28,46% пакету акцій ВАТ «Київгаз».

Довідка УНІАН. До складу Постійної комісії з витань власності входять 11 депутатів, з яких: 4 – з Блоку Черновецького, 3 – позафракційні, 1 – з фракції “ГАК” (Голова правління ВАТ «Київгаз» Сергій СЛЕПКАНЬ) та ще по 1 депутату від Блоку Литвина та Блоку Віталія Кличка. Очолює комісію Володимир ДЕЙНЕГА – представник фракції Партії регіонів.