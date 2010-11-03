Надходження від приватизації за 10 міс. становили 543 млн. грн. - 8,6% річного плану

Надходження від приватизації за січень-жовтень 2010 р. становили 543 млн. грн., що становить 8,55% річного плану. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна (ФДМ).

ФДМ за січень-жовтень 2010 р. отримав також 251,7 млн. грн. дивідендів, що становить 226% від річного плану, а також 485,6 млн. грн. від оренди державного майна, що становить 74,7% від плану на 2010 р.

Нагадаємо, згідно з Держбюджетом на 2010 рік, план надходжень від приватизації на цей рік становить 10 млрд. 262 млн. грн. Проте відповідно до внесених законом від 8 липня цього року змін, розмір надходжень від приватизації було зменшено до 6 млрд. 350 млн. грн.