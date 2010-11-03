Оптимізм «биків» зріс завдяки результатам виборів в Конгрес США – експерт

Оптимізм «биків» на світових фондових ринках зріс завдяки результатам виборів в Конгрес США.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, «республіканці одержали більшість в Палаті представників, що загалом і в цілому означає меншу «лівизну» соціально-економічної політики і можливість для крупних компаній через лобіювання інтересів блокувати або ослабити вплив деяких законодавчих норм». Зокрема, це стосується фінансування програм охорони здоров`я і збільшення податків з прибутку, одержаного за межами США, відзначив аналітик.

Як вважає Д.БЄЛОВ, опублікований вчора звіт компанії Pfizer порадував учасників ринку. У третьому кварталі 2010 року прибуток компанії на акцію склав 0,54 долара, що перевищило очікування на 6%. Сьогодні вранці свій звіт опублікував банк Societe Generale. Його прибуток за третій квартал опинився на 37,4% вище за ринкові оцінки, досягнувши 1,2 долара на акцію.

Аналітик повідомив, що у вівторок, 2 листопада, ринки демонстрували висхідний рух. Європейський індекс DJ Stoxx 600 виріс на 0,4%. Індекс S&P 500 підвищився на 0,8%, а індекс DJIA додав 0,6%. Зовнішній фон на відкритті українського ринку в середу склався нейтральний.