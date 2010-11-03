Єврооблігації ФІПу, швидше за все, були розміщені під майнові гарантії – експерт

Єврооблігації державного підприємства (ДП) "Фінансування інфраструктурних проектів" (ФІП), швидше за все, були розміщені під якісь майнові гарантії, зокрема, ними могли стати призначені до Євро-2012 об`єкти нерухомості.

Так прокоментував інформацію про розміщення даних облігацій завідувач відділом Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України Сергій КУЛЬПІНСЬКІЙ.

В зв`язку з цим він відзначив, що «будь-який інвестор, що усвідомлює стан бюджету України і ризик непогашення раніше випущених облігацій, навряд чи спокуситися парою сотень базових пунктів премії за облігації, забезпечені сумнівними доходами від Євро-2012, на тлі покриття бюджетного дефіциту викупом облігацій НБУ».

На думку експерта, покупцями даних облігацій виступили один або два банки, що розраховували на отримання певних активів країни у разі дефолту за даними зобов`язаннями.

«Умови операції не розголошуються, оскільки навряд чи вони будуть вигідні для України у разі дефолту за даними зобов`язаннями. Зате умови досить вигідні для позичальника, який одержує вигоду у вигляді порівняно високого відсотка і договору про довірче управління», – додав аналітик.

Нагадаємо, відповідно до інформації, що є на ринку, минулого тижня відбулося розміщення єврооблігацій державного підприємства (ДП) "Фінансування інфраструктурних проектів" (ФІП) на суму майже 570 млн. дол. під державні гарантії. Прибутковість випуску склала 8%. Офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.