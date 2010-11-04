Експерт: світові фондові ринки у середу закрилися різнонаправлено

Світові фондові ринки у середу, 3 листопада, закрилися різнонаправлено.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, європейський індекс DJ Stoxx 600 у середу знизився на 0,4%. Індекс S&P 500 підвищився на 0,4%, а індекс DJIA додав 0,2%.

Як підкреслив Д. БЄЛОВ, "довгоочікуване засідання ФРС США привело до очікуваних результатів і було позитивно сприйняте ринками". Федеральний комітет з відкритих ринків оголосив черговий етап купівлі активів (QE2) на суму 600 млрд. доларів, що трохи перевищило нижній поріг ринкових очікувань. Купівля "довгих" державних облігацій проходитиме до кінця червня 2011 року траншами по 75 млрд. доларів на місяць.

За словами аналітика, опубліковані в середу макроекономічні дані зі США виявилися кращими за ринкові очікування. Компанія ADP опублікувала звіт по ринку праці. Згідно з її даними, американські компанії у жовтні найняли 43 тис. робітників, що на 23 тис. вище за очікування ринку. Індекс менеджерів з закупівель невиробничого сектора у жовтні виріс до 54,3 пункту, перевищивши очікуване значення на 0,8 пункту. Кількість промислових замовлень у вересні виросла на 2,1%, перевищивши ринкові очікування на 0,5 пункту. Продажі автомобілів на внутрішньому ринку США у жовтні виросли на 5,1%, досягнувши 9,27 млн. авто. Учасники ринку чекали скромнішого зростання до 8,9 млн. авто. У той же час, загальна кількість проданих авто в жовтні також перевищила ринкові очікування і склала 12,25 млн. штук, додавши за місяць 4,4%.

Д. БЄЛОВ також зазначив, що французький банк BNP Paribas у третьому кварталі показав прибуток на акцію у розмірі 1,59 долара, перевищивши ринкові очікування на 13,3%. Deutsche Telekom за цей же період заробила 0,23 долара на акцію, що виявилося на 6,5% вище за очікування.

Як повідомив аналітик, сьогодні о 14:30 за київським часом публікують щотижневі дані з ринку праці. Нна 30 жовтня щотижневі заявки на допомогу з безробіття, згідно з консенсус-прогнозом, повинні скласти 442 тис., що вище за значення попереднього тижня на 8 тис. Зовнішній фон на відкритті українського ринку сьогодні склався позитивний.