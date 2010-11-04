На українських фондових ринках у середу переважали покупці - експерти

На українських фондових ринках у середу, 3 листопада, переважали покупці.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики зазначають, що індекс Української біржі у середу виріс на високому об'ємі торгів. Папери індексного кошику росли. Кращі результати показали "Укрсоцбанк" (+4,59%) і "Мотор Січ" (+3,30%). Акції компаній гірничо-металургійного сектора також були серед лідерів дня. Aлчевський меткомбінат додав 2,20% Aвдіївський КХЗ - 0,78%, "Азовсталь" - 1,38%, Ясинівський КХЗ - 1,28%. Генкомпанії ("Центренерго" виросла на 0,88%, "Західенерго" - на 0,14%), "Укрнафта" (+1,96%) і "Укртелеком" (+1,51%) наслідували загальний позитивний тренд. У той же час, "Райффайзен банк Аваль" (- 0,24%) і метзавод (- 0,10%) Єнакіївський дещо впали в ціні.

За інформацією аналітиків, серед акцій українських компаній, які торгуються на міжнародних майданчиках, тільки JKX Oil & Gas (+2,43%) у середу привернув увагу покупців. Найсильніше впали акції Regal Petroleum (- 3,51%). Ferrexpo і "Кернел" знизилися на 0,69% і 0,48% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС у середу, 3 листопада, підвищився на 1,92% - до 762,52 пункту. Загальний об'єм торгів склав 109 млн. 496 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,57% - до 1910,90 пункту. Загальний об'єм торгів склав 194 млн. 274 тис. грн., з них на терміновому ринку - 47 млн. 804 тис. грн.