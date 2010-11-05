КМДА: Погашення 500 млн. грн. боргу перед Київенерго відбудеться в рамках кредиту

У столичній мерії пояснили, що залучення 500 млн. грн. для погашення боргу перед АК “Київенерго” відбудеться в рамках погодженого в цьому році Кабінетом міністрів України двохмільярдного кредиту для Києва.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана КРАМАРЕНКА. Він запевнив, що місто вчасно розрахується з АК "Київенерго". За словами Р.КРАМАРЕНКА, наступного тижня буде сплачено 500 млн. грн. на погашення боргу.

При цьому він зазначив, що наразі для цього Київ не потребує залучення додаткових кредитних ресурсів. Заступник голови КМДА нагадав, що ще у травні Кабінет міністрів України дозволив Київській міській державній адміністрації залучити кредити на загальну суму 2 млрд. грн. для погашення заборгованості міста за різницю у тарифах.

«На сьогодні місто залучило лише 1,5 млрд. грн. з запланованих 2 млрд. грн. Тому наступного тижня ми залучимо ще 500 млн. грн. і виконаємо усі свої зобов’язання та не допустимо зниження тиску газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 через борги "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз України". Додаткових позик місто робити не буде – у цьому немає потреби», - заявив Р.КРАМАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» у вівторок, 2 листопада, обмежило газопостачання ТЕЦ АК «Київенерго».

За даними прес-служби «Київенерго», у результаті падіння тиску газу на входах в ТЕЦ знизилося виробництво електричної енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, що призвело до падіння температура теплоносія. В повідомленні зазначалось, що обмеження газопостачання обумовлене заборгованістю енергокомпанії за спожитий газ.

За даними компанії, нині заборгованість КМДА перед «Київенерго» з різниці в тарифах становить 860 млн. грн., а загальний борг усіх споживачів компанії становить 1,7 млрд. грн. При цьому борг енергокомпанії перед ДК «Газ України» за природний газ становить майже 743 млн. грн.

Вчора на засіданні сесії Київради, де обговорювалась ситуація з початком опалювального сезону в столиці, заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК повідомив, що Київ зобов’язався погасити заборгованість перед «Київенерго» з різниці в тарифах протягом тижня. За його словами, перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ зустрівся з міністром палива та енергетики Юрієм БОЙКОМ, і на цій зустрічі, за словами О.МАЗУРЧАКА, було досягнуто домовленості, що тиск газу в мережах Києва буде відновлено. Натомість столиця повинна за тиждень віддати «Київенерго» 500 млн. грн. боргу за рахунок кредиту банків, що дасть змогу «Київенерго» здійснити свої розрахунки з газопостачальниками.