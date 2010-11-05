Рішення ФРС США стало причиною ралі на українському фондовому ринку в четвер - експерти

Рішення ФРС США про продовження стимулювання економіки стало причиною ралі на українському фондовому ринку в четвер, 4 листопада.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс Української біржі стабільно ріс протягом дня. Активність торгів була високою. Лідерами зростання стали «Азовсталь» (+6,69%), «Центреенерго» (+6,37%), «Укрнафта» (+6,45%) і «Укрсоцбанк» (+6,69%). Акції компаній гірничо-металургійного сектору також істотно піднялися в ціні. Алчевський меткомбінат додав 4,23%, Авдіївській КХЗ - 5,52%, Єнакієвський метзавод - 3,37%, Ясинуватський КХЗ - 2,59%.

За словами аналітиків, решта ліквідних паперів наслідували загальний позитивний тренд. При цьому «Райффайзен банк Аваль» додав 0,75%, «Мотор Січ» піднялася на 3,77%, «Укртелеком» зріс на 1,50%. Тільки акції «Західенерго» (-2,63%) торгувалися проти ринку.

В огляді сказано, що більшість українських паперів, що торгуються на іноземних майданчиках, у четвер зросли. Лідирували акції нафтогазового сектору. Папери Regal Petroleum злетіли в ціні на 7,27%, JKX Oil & Gas і Cadogan Petroleum додали 1,27% і 1,28% відповідно. Високий попит мали папери Ferrexpo, які за підсумками дня піднялися на 5,38%. Акції компаній харчової промисловості закрилися різнонаправлено. МХП зріс на 2,26%, «Астарта» - на 1,3%, «Кернел» - на 0,49%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 4 листопада, піднявся на 3,07% – до 785,93 пункту. Загальний обсяг торгів склав 92 млн. 451 тис. грн.

Індекс Української біржі додав 3,75% – до 1982,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 182 млн. 769 тис. грн., з них на терміновому ринку – 30 млн. 173 тис. грн.