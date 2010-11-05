Витрати на обслуговування ОВДП склали 25,5 млрд. грн.

Витрати на обслуговування облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за січень-жовтень 2010 року склали 25,5 млрд. грн., зокрема на виплату доходу – 8,8 млрд. грн., на погашення основного боргу – 16,667 млрд. грн., повідомляється на сайті Національного банку України.

Пори цьому, регулятор зазначає, що погашення і виплата доходу з ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі.

За підсумками розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в жовтні надійшли коштів на загальну суму 2,705 млрд. грн. (з початку року – 37,820 млрд. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП випущених для рекапіталізації банків і погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 60,653 млрд. грн. Середньозважена доходність ОВДП за підсумками проведення аукціонів з первинного розміщення в жовтні становила 7,9% річних (з початку року - 12,88% річних).

НБУ також заявляє, що він у жовтні операцій купівлі-продажу ОВДП (зокрема через механізм їх двостороннього котирування) не проводив.