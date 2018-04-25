Як на Україні позначаться 600 мільярдів доларів від ФРС…

Федеральна резервна система (ФРС) ухвалила довгоочікуване рішення для порятунку виснаженої кризою економіки США. Для цих цілей регулятор виділяє 600 млрд. дол. Американський центробанк планує купувати довгострокові казначейські облігації Treasuries на суму 75 млрд. дол. у місяць, що триватиме до середини 2011 року.

Думки експертів про ефективність даних дій як щодо США, так і щодо світової економіки в цілому розходяться. Одні стверджують, що тільки завдяки завчасному вливанню коштів американська економіка змогла встояти на ногах, інші вважають, що говорити про якийсь перелом у ситуації не доводиться.

Що ж до впливу рішення ФРС на український фондовий ринок і макроекономічну ситуацію в країні, то думки теж різняться – від позитивних до більш стриманих.

Як відзначає директор департаменту брокерських послуг і розвитку роздрібного бізнесу інвесткомпанії Dragon Capital Андрій Дмитренко, не зважаючи на те, що для США сума 600 млрд. дол. не є дуже масштабною (порівняно з розміром їхнього ринку), в очах українських приватних інвесторів пакет фінансування виглядає переконливо. «Якщо навіть маленький відсоток цієї суми потрапить на місцевий ринок, а ми вже бачимо на ринку замовлення зі США, то ринок має рухатися вгору», - вважає експерт. На його думку, реалізацію цього сценарію можна чекати найближчими днями. «Вже сьогодні гарний ріст показують «Центренерго», Авдєєвський коксохім, позитивну динаміку попередніх днів продовжили акції «Укрсоцбанку» і «Мотор Січі». У цілому, за словами експерта, багато «блакитних фішок» зросли на 1,8-4%. Російський ринок на відкритті у понеділок теж має піти вище, намагаючись наздогнати світові фондові майданчики. «З урахуванням підвищення купівельного інтересу в Росії наступного тижня Україна зможе продовжити ріст. Проте ми не виключаємо варіанту, що за деякими паперами інвестори почнуть фіксувати прибуток», - підкреслив експерт.

За словами фахівців інвесткомпанії Foyil Securities, новина про виділення ФРС коштів може чинити неоднозначний вплив на фондовий ринок. У цілому, на їх думку, вона внесе позитив до динаміки ринку, отже найближчими днями можна буде спостерігати зростання на світових торгових майданчиках. Що стосується України, то, на думку аналітиків компанії, наступного тижня може відбутися невелика корекція. Це пов`язано з тим, що напередодні, в очікуванні хороших новин зі США, учасники ринку продемонстрували підвищену активність. Тепер же, коли одержані остаточні дані щодо рішення американського регулятора, багато інвесторів фіксуватимуть одержаний прибуток.

«В умовах волатильності фондового ринку України цей тренд (інтенсивне зростання) довго не протримається. Надалі динаміка вітчизняних торгових майданчиків знаходитиметься під впливом інших чинників, зокрема, даних економічної статистики Європи і США», - вважає керівник департаменту аналітики Foyil Securities Агшин Мірзазаде. У той же час, аналітики Foyil Securities відзначають, що в довгостроковій перспективі вливання коштів в економіку США також матиме позитивний вплив на світові майданчики, зокрема, на фондовий ринок України.

На думку провідного аналітика інвестиційної групи «Сократ» Станіслава Картавих, Україна не залишиться осторонь зростання доларової ліквідності в Америці та у світі.

За його словами, наступного року Україна може привернути увагу фондів, що інвестують в країни, які розвиваються, притік коштів у які з початку року перевищив 60 млрд. дол. На тлі цього, вважає аналітик, можна чекати ралі українських паперів до кінця 2010 року.

У той же час, на думку завідувача відділом Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України Сергія Кульпінського, значного впливу на притік інвестицій в Україну рішення ФРС не дасть. "Попередні вливання коштів ФРС не зіграли практично ніякої ролі для України", - відзначив він. За його словами, за 9 місяців нинішнього року, згідно з обнародуваними даними, до фондів ринків країн, які розвиваються, прийшло 45 млрд. дол. (за весь 2009 р. – 64,5 млрд. дол.). При цьому дані кошти йдуть в країни, які доклали чимало зусиль для виведення економіки з кризи. На думку С.Кульпінського, інвестори ще активніше стежитимуть за розвитком подій у ряді азіатських країн, а також Туреччині, Польщі, Бразилії, Аргентині, Чилі, де ряд макроекономічних показників покращалися в нинішньому році.

При цьому, за його словами, зниження інвестицій в основний капітал, зростаюча інфляція, державний борг (правда, на тлі зниження корпоративного), відсутність чіткої політики Нацбанку відносно валютного курсу та інше роблять український ринок непривабливим для інвесторів.

За словами керівника аналітичного підрозділу групи компаній «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександра Вальчишина, кардинального перелому в поточній економічній динаміці не відбудеться. Серед короткострокових чинників, які впливатимуть на економіку, є ряд як позитивних, так і негативних. Серед позитивних – українські крупні компанії з таких секторів, як АПК і ГМК, а також деякі банки і далі будуть бажаними позичальниками на ринку єврооблігацій (бажаними через відносно високі відсоткові ставки, які вони згодні платити інвесторам, в порівнянні з аналогічними компаніями з інших країн, що розвиваються, з вищим кредитним рейтингом). Серед негативних – інфляція даватиме знати про себе унаслідок зростання цін на сировинних ринках через слабкий долар, який є і буде таким через поточний стан економіки США, і через ту монетарну політику, яку проводить ФРС США. Як наслідок чинника інфляції – відсоткові ставки в Україні (в першу чергу, в банківському секторі за депозитами і кредитами) будуть рости.

У більш довгостроковій перспективі (6-12 місяців), на думку А.Вальчишина, є два сценарії розвитку подій для України. Перший – негативний, який полягає в тому, що рішення ФРС щодо стимулювання економіки США зумовлює нові диспропорції на фінансових і товарних ринках. «Якщо відбудеться якась нова криза (торгові війни, суверенний дефолт певної країни ЄС або країн, які розвиваються), то фінансовий світ полонить нова хвиля втечі з ризикових активів у більш надійні з доларом США - головною резервною валютою світу», - відзначив аналітик. У той же час, за його словами, вірогідність такого розвитку сценарію складає близько 35-40%. Другий сценарій розвитку подій – позитивний. Відбуватиметься посилення гривні на тлі притоку іноземного капіталу, приватизації (яка очікується в першій половині 2011 р.), збільшення експорту за рахунок недавнього покращення зовнішньої конкурентоспроможності.

Максим Хорунжий (УНІАН)