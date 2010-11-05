На світових фондових майданчиках у четвер спостерігалося потужне ралі - Astrum

На світових фондових майданчиках у четвер, 4 листопада, спостерігалося потужне ралі.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, європейський індекс DJ Stoxx 600 у четвер виріс на 1,6%. Індекс S&P 500 підвищився на 1,9%, а індекс DJIA вистрілив на 2%. Американські індекси закінчили день істотним зростанням на недавньому рішенні Федеральної резервної системи (ФРС) США, а також на зміцненні віри учасників ринку у відновлення світової економіки. Особливий попит мали акції Bank of America і JP Morgan Chase, що показали зростання на 5,3% і 5,5%, відповідно. Причиною такого зростання стала публікація Wall Street Journal, в якій йшлося про те, що ФРС може дозволити банкам з достатнім рівнем капіталу збільшити дивіденди.

Як відзначив Д.Бєлов, дані щодо ринку праці США виявилися гіршими за очікування, проте були проігноровані ринком. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття станом на 30 жовтня зросла до 457 тис., при очікуваннях зростання до 442 тис. Тижнем раніше цей показник складав 437 тис.

За словами аналітика, ЄЦБ залишив ставки на поточному рівні, відзначивши, що зростання цін в середньостроковому періоді має залишатися помірним. Інфляція повинна коливатися на прийнятному для банку рівні в 2%. Банк Японії залишив ставку овернайт в діапазоні 0-0,1% і заявив, що частина коштів з програми стимулювання (загальний об`єм програми складає 5 трлн. ієн) буде направлена на покупку інвестиційних трастів з нерухомості з кредитним рейтингом AA і вище. Центральний банк країни планує витратити 3,5 трлн. ієн на покупку держоблігацій, 500 млрд. ієн на покупку корпоративних облігацій і інших цінних паперів, 450 млрд. ієн на ETF і 50 млрд. ієн на інвестиційні трасти. Крім того, представники Банку Японії заявили про можливе розширення програми при необхідності додаткового стимулювання економіки. Також центральний банк Японії прийняв окрему програму стимулювання банківського кредитування на 30 трлн. ієн.

Д.Бєлов повідомив, що сьогодні о 14:30 за київським часом публікуються чергові дані щодо ринку праці США. Кількість нових робочих місць в жовтні, згідно з очікуваннями ринку, має вирости на 60 тис., а рівень безробіття має залишитися на колишньому рівні в 9,6%. У 16:00 вийдуть дані про операції з продажу будинків, які знаходяться у стадії завершення. Кількість таких операцій у вересні, згідно з прогнозами, має вирости на 3%.