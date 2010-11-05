Експерт: сезон звітності в США підійшов до завершення і не приніс розчарувань

Сезон звітності в США за третій квартал 2010 року підійшов до завершення і не приніс розчарувань.

Так прокоментувала поточну ситуацію на фондових ринках начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

Крім того, підкреслила вона, вибори в Конгрес завершилися перемогою республіканців, як виступають за продовження терміну податкових пільг для заможних американців, які діють з часів Джоржа БУША, що може підтримати американські ринки в найближчій перспективі. ФРС США прийняла рішення про обсяг кількісного пом`якшення, який з погляду інвестиційних кіл виявився достатнім. «Тобто глобальних ідей на ринках вже не залишилося. Проте, ні європейські, ні американські фондові індикатори поки не мають наміру знижуватися», - вважає аналітик.

О.Євдоченко висловила надію, що український ринок акцій найближчим часом покаже позитивну динаміку, а індекс UX досягне 2599,42 пункту. Тоді як провідні світові фондові індикатори досягли максимальних річних значень, зафіксованих в квітні поточного року, зростання на українському ринку акцій тільки стартувало. З 29 жовтня вітчизняний ринок почав рости активніше, по широкому спектру паперів. Індекс UX з 29 жовтня по 4 листопада виріс на 9,2%, компенсувавши падіння першої половини минулого місяця.

«Максимальне ж значення по індексу UX, зафіксоване 26 квітня поточного року, складає 2599,42 пункту. Сподіваємося, що найближчим часом індекс UX спробує досягти цієї мети, тим паче, на порядку денному завершення фінансового року», - відзначила аналітик.