Комунальні підприємства, повернені Києву, не приватизовуватимуться - Попов

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що стратегічні підприємства столиці, повернені в комунальну власність, надалі не вноситимуться до програми приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав в ефірі телеканалу «Інтер».

Зокрема, ведучий попросив першого заступника голови КМДА уточнити щодо розпочатої процедури повернення в муніципальну власність низки підприємств: йдеться про остаточне повернення об`єктів у власність київської громади чи про реприватизацію, тобто ці підприємства, можливо, знову буде виставлено на приватизацію.

На це О.ПОПОВ сказав: «Ми провели за дуже невеликий період часу дійсно дуже велику роботу. Окрім «Київміськбуду», у нас сьогодні повний контроль над «Київенергохолдингом», який управляє пакетами акцій «Київгазу», «Київенерго» і «Київводоканалу». Мушу сказати, що на сьогодні вже є рішення судів, згідно з якими ми одержали повний контроль над «Київводоканалом» і «Київгазом».

На двох останніх підприємствах, за словами О.ПОПОВА, буде проведено, згідно з процедурою, збори акціонерів, після чого в компаніях буде встановлено повний контроль муніципалітету, тобто територіальної громади.

При цьому О.ПОПОВ нагадав про недавнє рішення Київради, яким з програми приватизації було виключено 300 об`єктів комунальної власності. «Ми вважаємо, що вони є важливими для територіальної громади, і ми їх не включатимемо надалі і взагалі розглядати питання їх можливого відчуження», - запевнив перший заступник голови КМДА.