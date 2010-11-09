Експерт: на українському фондовому ринку у понеділок переважали продавці

У понеділок, після вражаючого ралі минулого тижня, на українських фондових ринках переважали продавці.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики зазначають, що індекс Української біржі 8 листопада впав на 3,10% на високому об'ємі торгів у 193 млн. грн. Акції гірничо-металургійного сектора і генкомпаній торгувалися в мінусі - найсильніше впали ціни на папери Алчевського меткомбінату (- 7,63%) і "Західенерго" (- 8,5%). При цьому Авдіївський КХЗ втратив 0,74%, "Азовсталь" - 2,90%, метзавод Єнакіївський - 4,02%, "Центренерго" - 3,41%. "Укртелеком" (- 3,8%) теж опинився серед аутсайдерів. Негативний тренд також наслідували банки ("Райффайзен банк Аваль" впав на 4,03%, "Укрсоцбанк" - на 2,8%), "Мотор Січ" (- 1,23%) і "Укрнафта" (- 1,96%).

За інформацією аналітиків, серед українських акцій, які торгуються на іноземних майданчиках, у понеділок найсильніше впали акції Regal Petroleum - за підсумками дня папір втратив 6,56%. Торги по Cadogan Petroleum і JKX Oil & Gas закрилися упевненим зростанням котирувань - ціни піднялися на 1,28% і 4,84% відповідно. Акції Ferrexpo виросли на 1,01%, тоді як папери компаній харчової промисловості продемонстрували змішану динаміку. МХП втратив 0,13%, "Астарта" впала на 0,06% "Кернел" виріс на 0,91%. Учора на Варшавській фондовій біржі почалися торги паперами компанії "Агротон", яка минулого місяця завершила первинне розміщення 26,2% акцій. За день акції компанії піднялися в ціні на 6,81%.