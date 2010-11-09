Фондові ринки фіксують прибуток - Astrum

Учасники фондових ринків у понеділок, 8 листопада, фіксували свій прибуток услід за значним зростанням.

Про це повідомив у коментарі агентство УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він зазначив, що у понеділок світові фондові ринки закрилися зниженням котирувань. Європейський індекс DJ Stoxx 600 втратив менше 0,1%. Індекс S&P 500 знизився на 0,2%, а індекс DJIA опустився на 0,3%. Зовнішній фон на відкритті українського ринку у вівторок склався помірно негативний.

За словами аналітика, у понеділок були опубліковані ряд макростатистичних даних з Німеччини за вересень. Промислове виробництво знизилося на 0,8%, при очікуваному зростанні на 0,4%. Експорт виріс на 3%, тоді як імпорт знизився на 1,5%. Профіцит поточного рахунку і торговельний баланс перевищив очікування у 9 і 12 млрд. євро, склавши 14 млрд. і 16,8 млрд. євро відповідно.

Як вважає Д. БЄЛОВ, учасники ринку починають замислюватися над тим, що може стати драйвером зростання індексів у майбутньому, а також можливою переоцінкою ефекту від виборів у США і QE2. Золото продовжило зростання: протягом торговельної сесії понеділка ціна встановила новий історичний максимум - 1 414 долари за тройську унцію.

За інформацією аналітика, сьогодні о 14:30 за київським часом опублікований індекс оптимізму малих підприємств від Національної асоціації незалежного бізнесу США. У жовтні індекс повинен підвищитися на 1 пункт до 90 пунктів. О 17:00 публікуються дані про гуртові запаси у США. У вересні запаси повинні вирости на 0,7% проти зростання на 0,8% минулого місяця.