Підсумки жовтня: у передчутті прориву...

Світові фондові ринки в жовтні, як і два попередні місяці поспіль, демонстрували позитивну динаміку. Але при цьому біржі відрізнялися високою волатильністю і чутливо реагували на сигнали, що свідчить про невпевнене відновлення економіки. Таких сигналів у жовтні, серед маси позитивної інформації, все ж таки було чимало. Це стосується як макроекономічних даних, так і невизначених заяв з боку керівництва Федеральної резервної системи, які зовсім не сприяли підтримці фондових індексів.

Проте, більшість новин з макроекономічного фронту Америки, Європи і Азії протягом минулого місяця були позитивними. Крім того, 7 жовтня стартував сезон звітності світових корпорацій за третій квартал. Результати роботи компаній, за одиничними винятками, вельми порадували інвесторів, що дало сильну підтримку ринку. Можна навіть сказати, що жовтень на світових ринках пройшов саме під знаком корпоративних звітів. Проте слід відзначити, що новини макроекономіки все ж таки частіше, ніж хотілося б, нівелювали ефект від досягнень світових гігантів.

Останній тиждень жовтня в плані подій був досить цікавим. На його прикладі можна розглянути основні тенденції місяця. Тиждень почався після засідання «Великої двадцятки» і закінчився напередодні доленосного для фондових ринків, зокрема, і для світової економіки в цілому рішення ФРС США. У цей період відбулося чимало важливих подій, проте при цьому біржі в очікуванні даного рішення поводилися дуже обережно і практично стояли на місці. Утім, така поведінка інвесторів, які чекали рішення ФРС, виглядає цілком логічною.

Як підкреслив начальник відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ, на зустрічі «Великої двадцятки» вперше за тривалий час вдалося прийти до угоди про загальні заходи з запобігання «валютним війнам» між державами. «Двадцятка» прийшла до рішення рухатися у напрямку валютних курсів, які встановлюватимуться ринком, адекватніше відображаючи економічні показники і запобігати конкурентній девальвації валют. У той же час, не була висловлена критика на адресу конкретних країн, які проводили валютні інтервенції за останній час, що практично розв`язує руки Банку Японії.

Крім цього, додав В.Стельмах, під час зустрічі G20 була досягнута домовленість про перерозподіл квот в МВФ на користь країн, які розвиваються. Розвинені країни вирішили поступитися 6% своїх квот економікам, що зростають, зокрема Індії, Китаю, Бразилії. Питома вага голосу країн, що розвиваються, в раді керівників МВФ, таким чином, збільшиться. До того ж, європейці поступилися країнам, що розвиваються, двома місцями в раді керівників фонду.

У понеділок, 25 жовтня, світові фондові біржі закрилися зростанням. Як вважає аналітик компанії Astrum Investment Management Денис Бєлов, ринки перебували в позитивному настрої після зустрічі міністрів фінансів і керівників центробанків країн G20. Фондовий ринок сформував очікування: програма додаткового стимулювання економіки США все ж таки буде втілена Федеральною резервною системою найближчим часом. Додаткову підтримку ринку дали макроекономічні дані.

Д.Бєлов також відзначив, що український ринок цінних паперів також відкрив останній тиждень жовтня зростанням «завдяки позитивному зовнішньому новинному фону, мотивованим очікуваннями щодо чергового раунду скупки активів Федеральною резервною системою США.

У вівторок, 26 жовтня, новинний фон був суперечливим. Цікаво, що макроекономічні дані, які вийшли цього дня, виявилися повністю позитивними, тоді як негатив прийшов від корпорацій. Річ у тому, що звітували металургійні компанії, а в даному секторі проблеми ще дуже далекі від остаточного вирішення.

За словами Д.Бєлова, корпоративна звітність у вівторок була не однозначною. Прибуток Ford перевищив очікування на 27%, тоді як діяльність металургійних компаній була збитковою і розчарувала учасників ринку. У вівторок ситуація на світових фондових біржах розвивалася в бічному тренді. Світові фондові індекси закрилися різноспрямовано.

На такому зовнішньому фоні український ринок цінних паперів не зміг визначитися з напрямком руху. Зокрема, на Українській біржі 26 жовтня спостерігалася висока волатильність, і за підсумками дня індекс просів на 0,14%, відзначають експерти інвестиційної компанії Phoenix Capital. За їх інформацією, активність впала, і загальний обсяг торгів у вівторок склав 78 млн. грн. Гірші результати продемонстрували «Укрсоцбанк» і «Західенерго».

Наступного дня розгубленість інвесторів, що панує на біржах останнім часом і посилюється у міру наближення засідання ФРС, виявилася повною мірою. Д.Бєлов підкреслив, що, не зважаючи на позитивні макроекономічні дані і результати корпоративних звітів, над фондовими ринками в середу, 27 жовтня, панували достатньо негативні настрої. На його думку, «сьогодні, коли уляглася первинна ейфорія щодо очікуваних грошових вливань Федеральної резервної системи (ФРС) США, учасники ринку все більше і більше задаються двома питаннями: яким буде обсяг нової програми покупки активів і протягом якого тимчасового періоду вона утілюватиметься; чи будуть запропоновані ФРС заходи ефективними?».

Вітчизняні біржі 27 жовтня також впали. Індекс ПФТС знизився на 0,63% – до 736,29 пункту. Індекс Української біржі за підсумками торгів впав на 1,34% – до 1827,60 пункту.

Український фондовий ринок у жовтні, як і в попередні місяці, продемонстрував значне відставання від зарубіжних колег. Внутрішні новини абсолютно не впливають на котирування акцій, а на зовнішній фон реакція вітчизняних гравців специфічна. Наприклад, якщо в якийсь день світові біржі демонструють упевнене зростання, то українські – лише обережне підвищення, а якщо іноземні ринки перебувають в невизначеності, то українські тут же поспішають впасти. Можна навіть сказати, що на низьколіквідному вітчизняному ринку взагалі нічого не відбувається.

Аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов упевнений, що для притоку нових коштів на український фондовий ринок потрібен серйозний поштовх з-за кордону у вигляді приходу іноземних інвесторів. На його думку, цінові рівні багатьох паперів на Українській біржі здаються привабливими, проте існуючі можливості покупців не дозволяють розраховувати на стійке зростання. Додамо, що таким «поштовхом» для нашого фондового ринку якраз і може стати рішення Федеральної резервної системи США.

У четвер, 28 жовтня, оптимізму на світових ринках побільшало, проте його виявилося недостатньо для зростання індексів. За словами Д.Бєлова, цього дня світові фондові ринки закрилися різноспрямовано, але без помітних змін. Він підкреслив, що негативні очікування щодо результатів зборів ФРС узяли домінували, не дозволивши ринкам істотно вирости.

При цьому українські майданчики у четвер продемонстрували неістотний підйом. Котирування більшості ліквідних акцій за підсумками торгової сесії піднялися в ціні. Індекс ПФТС підвищився всього лише на 0,09% – до 736,92. Індекс Української біржі виріс на 0,66% – до 1839,73 пункту.

У останній торговий день жовтня світові фондові ринки в основному зросли, але ледь помітно. Європейський індекс DJ Stoxx 600 додав 0,02%. Індекс S&P 500 втратив 0,04% Індекс DJIA додав 0,04%. Драйвером зростання стала публікація даних по ВВП США. У третьому кварталі 2010 року реальний ВВП США виріс на 2%, проте це відповідало ринковим очікуванням, чим і пояснюється неістотне підвищення індексів. При цьому вітчизняний ринок цінних паперів у п`ятницю, 29 жовтня, піднявся помітніше, відіграючи попередні втрати. Індекс ПФТС закрив останній день жовтня зростанням на 0,84%, індекс Української біржі - на 1,62%.

Підбиваючи підсумки жовтня, можна стверджувати, що світові фондові ринки знову показали позитивну динаміку, проте не надто упевнену. Побоювання щодо перспектив глобальної економіки все ще домінують у настроях інвесторів. При цьому український фондовий ринок і взагалі вже давно нікуди не рухається. Грошей на наших біржах, як і раніше, немає, як, відповідно, і серйозних гравців, які мають ці гроші. Чи допоможе українському ринку (у плані залучення коштів) рішення ФРС США про стимулювання економіки – ось в чому питання, на яке немає однозначної відповіді.

Володимир Оранський (УНІАН)