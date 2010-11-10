Документами на приватизацію «Укртелекому» вже зацікавились троє

До Фонду державного майна України (ФДМУ) вже подано три заявки на ознайомлення з конкурсною документацією з приватизації ВАТ «Укртелеком».

Про це УНІАН повідомив голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

«Це не означає, що вони братимуть участь у конкурсі, – сказав він. – Вони хочуть мати офіційну інформацію про конкурс».

За словами О.РЯБЧЕНКА, заявки подано від потенційних учасників конкурсу з України, Росії і далекого зарубіжжя. Крім того, відзначив він, ФДМУ одержав листа з проханням про надання даної документації від Посольства Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакета держакцій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.