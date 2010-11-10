Експерт: відсутність перспектив зумовила чергову фіксацію прибутків ринковими гравцями

Світові фондові ринки у вівторок, 9 листопада, закрилися різноспрямовано у зв`язку з продажами під кінець торгової сесії в США.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, європейський індекс DJ Stoxx 600 додав 0,4%. Індекс S&P 500 знизився на 0,8%, а індекс DJIA втратив 0,5%. Не зважаючи на хороші макроекономічні дані, американські індекси знизилися на фіксації прибутків і відсутності сильних новин. Індекс оптимізму малих підприємств, що розраховується Національною асоціацією незалежного бізнесу США, в жовтні показав зростання на 2,1 пункту до 91,7 пункту, перевищивши ринкові очікування. Оптові запаси в США у вересні зросли на 1,5%, що виявилося більш ніж в два рази вище за ринкові очікування.

Як вважає Д.БЄЛОВ, відсутність яскраво виражених перспектив привела до чергової фіксації прибутків ринковими гравцями. Очікування щодо результатів майбутнього саміту G20, яке проходитиме в Сеулі 11-12 листопада, досить слабкі. Пропозиція США щодо встановлення граничного рівня дефіциту/профіциту поточного рахунку у розмірі 4% ВВП є свідомо неприйнятною і нездійсненною. «Імовірно, саміт закінчиться лише черговими заявами про боротьбу з економічними дисбалансами», - прогнозує аналітик.

Д.БЄЛОВ відзначив, що сьогодні вранці були опубліковані дані з зовнішньої торгівлі Китаю за жовтень. Профіцит торгового балансу склав 27,15 млрд. доларів, що вище за очікування на 8,6%, а також перевищує значення вересня на 60,8%. Зростання експорту склало 22,9% г/г, що співпало з очікуваннями, проте нижче за значення минулого місяця на 2,2%. Зростання імпорту склало 25,3% г/г, перевищивши значення вересня на 1,2 процентних пунктів. У той же час, у зв`язку з побоюваннями щодо притоку «гарячих грошей» в економіку Китайський центральний банк збільшив ставку резервування на 0,5 пункту для деяких крупних банків країни. Це вже друге підвищення ставки за останні три тижні. Дане рішення підтримало юань, що також стане козирем Китаю на міжнародних переговорах щодо врегулювання зовнішніх дисбалансів.

За словами аналітика, сьогодні о 16:30 за київським часом будуть опубліковані дані про торговий баланс США у вересні. Дефіцит торгового балансу, за прогнозами учасників ринку, має скласти 45 млрд. доларів, що дещо нижче за серпневий показник. Також будуть опубліковані щотижневі заявки на допомогу з безробіття станом на 6 листопада. Кількість заявок має скласти 450 тис., знизившись на 7 тис. по відношенню до попереднього значення. У цей же час буде опубліковано індекс імпортних цін, який має зрости на 1,2% в жовтні (у вересні індекс знизився на 0,3% ).