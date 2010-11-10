Вчорашній аукціон з розміщення ОВДП в цілому виправдав очікування - Astrum

Вчорашній аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в цілому виправдав очікування.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

Він підкреслив, що попит на облігації зріс, але все ще істотно відстає від середніх значень вересня-жовтня. Обсяг поданих заявок склав 936 млн. грн. Уряд задовольнив 9 заявок з 25. Як і очікувалося, найбільший ринковий інтерес був при розміщенні коротких паперів. При цьому в розміщенні чотирирічних облігацій з прибутковістю в 10% аналітик угледів «черговий неринковий казус».

Як вважає С.Фурса, «найцікавіші результати розміщення середньострокових паперів з терміном обігу 2,5 року. Розміщення виявилося провальним. Мінфін та інвестори залишилися на своїх позиціях». При цьому, не зважаючи на зростання вартості ПДВ-облігацій, прибутковість заявок виросла. Мінімальні заявки з ОВДП з терміном обігу 2,5 року знаходилися на рівні 11,25%, що вище як за мінімальні значення при попередньому розміщенні (11%), так і за орієнтир уряду (10,75%). Зростання максимальних заявок було ще істотнішим. Максимальний «бід» був поданий на рівні 13,5%.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України на аукціоні у вівторок, 9 листопада, продавало чотири стандартні серії облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з терміном обігу 5 і 10 місяців, 1,5 і 4 року. Обсяг проданих паперів склав 215 млн. грн.