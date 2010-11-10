Фонд держмайна оголосив конкурс з відбору оцінювача шахти "Путиловська"

Регіональне відділення Фонду державного майна України в Донецькій області оголосило конкурс з відбору оцінювача цілісного майнового комплексу державного підприємства "Шахта "Путиловська", повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації". Конкурс з відбору оцінювача проводиться з метою подальшої передачі майнового комплексу в оренду. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31 жовтня 2010 року становить 36 млн. грн. Загальний розмір земельної ділянки – 27,6 га, статутний капітал – 45 млн. 156 тис. грн.

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