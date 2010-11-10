"Біофарм-Інвест" придбало 29% "Біофарми" за 53 млн. грн.

ТОВ "Біофарм-Інвест" 10 листопада п.р. під час аукціону, організованого Фондом державного майна України (ФДМУ) на фондовій біржі «Іннекс», придбало 29,009-відсотковий державний пакет акцій ВАТ "Біофарма".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, вартість проданого пакету становить 53 млн. 14 тис. грн., ціна однієї акції – 0,89 грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФДМУ відновив продаж 29,01% держпакету акцій ВАТ "Біофарма". Всього до продажу було запропоновано 59 млн. 566,6 тис. акцій.

ВАТ «Біофарма» (Київ) займається виробництвом імунобіологічних і інших лікарських засобів.