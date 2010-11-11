Експерти: український фондовий ринок коливався протягом усього дня

Український фондовий ринок у середу, 10 листопада, коливався протягом усього дня.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, торги на Українській біржі у середу відкрилися зниженням котирувань, проте ближче до кінця сесії ціни пішли вгору, і за підсумками дня індекс додав 0,03%. Об'єм торгів був відносно високим - 130 млн. грн. Найбільше зростання продемонстрували акції "Укрнафти" і "Західенерго", які піднялися на 2,82% і 2,68% відповідно. "Мотор Січ" (+0,35%), "Укрсоцбанк" (+1,92%) і "Укртелеком" (+0,06%) також торгувалися в плюсі.

Як зазначають аналітики, акції гірничо-металургійного сектора у середу впали в ціні. Так, Алчевський меткомбінат втратив 1,67%, Aвдіївський КХЗ - 1,70%, "Азовсталь" - 0,93%, Єнакіївський метзавод - 0,98%, Ясинівський КХЗ - 0,56%. Також знизилися котирування "Райффайзен банку Аваль" (- 1,22%) і "Центренерго" (- 1,61%).

Аналітики повідомляють, що серед українських акцій, які торгуються на іноземних майданчиках, папери нафтогазового сектора у середу істотно виросли. Cadogan Petroleum додав 2,5%, JKX Oil & Gas - 2,04%, Regal Petroleum - 3,51%. На Лондонській фондовій біржі акції Ferrexpo впали на 3,77% тоді як папери МХП піднялися на 0,81%. На Варшавській біржі впали в ціні "Астарта" (- 0,06%) і "Агротон" (- 0,98%), а "Кернел" відіграв падіння попередніх днів, додавши 3,35%.