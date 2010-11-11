Експерт: світові фондові ринки знову закрилися різнонаправлено

Світові фондові ринки у середу, 10 листопада, знову закрилися різнонаправлено.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, європейський індекс DJ Stoxx 600 втратив 0,7%. Індекс S&P 500 виріс на 0,4%, а індекс DJIA додав 0,1%. Опубліковані у США макроекономічні дані сприяли зростанню американських індексів. Дефіцит торговельного балансу у вересні склав 44 млрд. доларів, що на 1 млрд. доларів нижче за ринкові очікування. Первинні заявки на допомогу з безробіття на 6 листопада знизилися до 435 тис. при ринкових очікуваннях у 450 тис.

Як зазначив Д. БЄЛОВ, сьогодні вранці у Китаї були опубліковані чергові макроекономічні дані за жовтень. Інфляція у жовтні прискорилася до 4,4% р/р, що на 0,4 пункту вище за очікування і на 0,8 пункту вище за вересневе значення. Зростання роздрібних продажів склало 18,6% р/р, знизившись на 0,2 пункту за місяць. Зростання промислового виробництва у жовтні склало 13,1% р/р, сповільнившись на 0,2 пункту за місяць. Об'єм виданих у жовтні кредитів склав 587,7 млрд. юанів, що на 1,4% менше від вересневого значення і на 30,5% вище за очікування.

"Виходячи з опублікованих даних, можна припустити, що Китай і далі посилюватиме свою монетарну політику для боротьби не лише з можливими "мильними бульбашками" на ринку активів, але і зі зростаючою інфляцією", - вважає аналітик. Він також додав, що нафта марки WTI подорожчала до найвищого значення за півроку, досягнувши позначки в 88,5 долара за баррель на тлі скорочення запасів у США на 3,3 млн. баррелів.