"Кредит-Рейтинг" у жовтні не зафіксував дефолтів

Українське рейтингове агентство "Кредит-рейтинг" опублікувало статистичну інформацію про результати погашення у жовтні 2010 р. облігаційних випусків, відповідно до якої минулого місяця не було зафіксовано жодного дефолту. Про це повідомляє сайт "Кредит-Рейтингу".

Згідно з проспектами емісій, у жовтні завершилися терміни погашення 4 випусків процентних облігацій загальним об`ємом близько 40 млн. грн. Виходячи з інформації, наданої агентству, два випуски загальним об`ємом близько 14 млн. грн. були своєчасно погашені в повному об`ємі, один з випусків був викуплений раніше емітентом і на дату погашення не був в обігу. Щодо випуску процентних облігацій об`ємом 25 млн. грн. компанія-емітент не надала агентству інформації про результати погашення облігацій. Кредитовий рейтинг цього випуску віднесли до спекулятивного рівня національної рейтингової шкали.

На 1 листопада 2010 р., рейтинг-лист "Кредит-Рейтингу" включає 616 кредитних рейтингів: 459 у корпоративному, 103 у фінансовому і 54 - у муніципальному секторах.