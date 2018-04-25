Інвестори і надалі не впевнені у закінченні глобальної кризи

Поведінка гравців фондового ринку у першій половині листопада підтвердила цілком виправдані сумніви щодо веселкових перспектив світової економіки. На початку місяця біржі завмерли перед засіданням Федеральної резервної системи США. Здавалося, що очікуване рішення ФРС про підтримку американської економіки повинне було надовго надихнути фондові ринки. Проте, не дивлячись на те, що об`єм коштів, які вирішив вкласти фінансовий регулювальник США, перевершив очікування ринку, ця новина вплинула на біржі позитивно тільки у короткостроковій перспективі.

По-перше, це рішення в цілому вже заздалегідь було закладене у ціну акцій, а по-друге, більший, ніж очікували, об`єм вливань з боку ФРС в економіку знову підтвердив думку песимістів про те, що глобальна криза поки далека від завершення. Крім того, таке значне вкладення коштів у економіку США, як вважають (і цілком резонно) песимісти, може спричинити підвищені інфляційні ризики, результати чого можна розсьорбувати дуже довго, враховуючи поширеність американського долара.

Також на фондові ринки на початку листопада позитивно вплинули і результати виборів у США, що, разом з опублікованою через декілька днів інформацією від ФРС, викликало ралі на світових ринках цінних паперів, у тому числі і на українському. Гравці почали робити ставки на підвищення котирувань.

Як зазначив аналітик компанії Astrum Investment Management Денис Бєлов, оптимізм "биків" на світових фондових ринках виріс завдяки результатам виборів до Конгресу США. За його словами, "республіканці отримали більшість у Палаті представників, що в цілому означає меншу "лівизну" соціально-економічної політики і можливість для великих компаній через лобіювання інтересів блокувати або ослабити вплив деяких законодавчих норм". Зокрема, це стосується фінансування програм охорони здоров`я і збільшення податків на прибуток, отриманий за межами США, сказав аналітик.

Окрім цього, не слід забувати, що на початку листопада корпоративні звіти провідних світових компаній, за окремими виключеннями, продовжили надихати ринки результатами своєї діяльності за підсумками третього кварталу.

На тлі зовнішнього позитиву український фондовий ринок почав ралі трохи раніше за світові біржі. Це пояснюється, мабуть, тим, що наші гравці просто "зголодніли" за чітким позитивом ззовні, знову ж таки за умови відсутності внутрішніх драйверів для зростання. При цьому за декілька місяців вітчизняні акції встигли впасти до цілком прийнятного для покупок рівня.

На думку аналітика інвестиційної компанії "Альтана Капітал" Сергія Бєлясова, активні покупки на українських фондових майданчиках пояснюються привабливими ціновими рівнями більшості паперів на тлі загальної перепроданості локального ринку. За його словами, інвестори на позитивному зовнішньому фоні другий день поспіль (у середу, 3 листопада) активно скуповували акції вітчизняних емітентів. Торги на Українській біржі відкрилися зростанням котирувань паперів, чому сприяв як сприятливий зовнішній фон так і позитивний настрій вітчизняних інвесторів щодо підсумків засідання ФРС США. "Видно, гравці розраховують на приплив іноземного капіталу на український ринок після об`ємних фінансових вливань в американську економіку", - сказав аналітик. При цьому він сказав, що обережніше у середу поводилися учасники європейських і російських торгів на очікуваннях того, що грошові вливання Федрезерву в економіку США будуть меншими за прогнозовані. Проте, загалом на зовнішніх біржах переважали позитивні настрої.

Як відомо, Федеральна резервна система США не розчарувала фондові ринки і навіть перевершила їх очікування. Як наслідок, перший тиждень листопада закінчився на дуже позитивній ноті, чому сприяли, у свою чергу, і результати діяльності світових корпорацій.

Як підкреслила начальник аналітичного відділу компанії "Проспект Інвестментс" Олена Євдоченко, сезон звітності у США за третій квартал 2010 року підійшов до завершення і не приніс розчарувань. Крім того, зазначила вона, вибори в Конгрес завершилися перемогою республіканців, які виступають за продовження терміну чинних з часів Джоржа Буша податкових пільг для заможних американців, що може підтримати американські ринки в найближчій перспективі. ФРС США прийняла рішення про об`єм кількісного пом`якшення, який з точки зору інвестиційних кіл виявився достатнім.

"Тобто, глобальних ідей на ринках вже не залишилося. Проте, ні європейські, ні американські фондові індикатори поки що не мають наміру знижуватися", - прокоментувала аналітик ситуацію, яка склалася на той момент.

Початок другого тижня листопада відзначився фіксацією прибутку на світових ринках і обвалом українських фондових індексів. Падіння на зарубіжних майданчиках у цьому випадку, після значного зростання, здається цілком виправданим, а зниження нашого ринку показало, на жаль, невмотивованість попереднього підйому котирувань. Хоча, і світовим біржам тут радіти нічому: таке швидке падіння після потужного ралі лише підкреслило наявність на глобальних ринках спекулятивних "биків" і відсутність чіткого позитиву.

Другий тиждень листопада так і пройшов з падінням світових індексів, причому, негатив значно посилився новинами з Європи. Зокрема, дані найпотужнішої економіки Євросоюзу - Німеччини - абсолютно розчарували інвесторів. Але, головне, на перший план знову вийшло забуте питання проблемних країн ЄС. Знову заговорили про Ірландію. Фінансові проблеми цієї держави змусили згадати про горезвісний "грецький сценарій", який може повторитися, але вже в іншій країні Євросоюзу. Утім, у ЄС поки достатньо засобів для оздоровлення економіки Ірландії. Але хто гарантує, що список неблагополучних держав у Європі не поповниться найближчим часом і за коштами з "загальної каси" Євросоюзу не вишикується черга, і що це не ударить по фінансах відносно благополучних донорів – передусім по тій же Німеччині?

У цьому плані спантеличує інтерес європейських компаній до неоднозначних і авантюрних, які вимагають до того ж дуже серйозних грошей, "будівництв століття", таких, як "Південний потік". Хоча, звичайно, Європа не має, як СРСР, сумного досвіду даремного БАМу…

Олег Коберник (УНІАН)