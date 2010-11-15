Фондові ринки продовжують падати на тлі проблем в єврозоні – експерт

Фондові ринки продовжують падати на тлі проблем в єврозоні.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він відзначив, що в пятницу,15 листопада, фондові ринки закрилися зниженням котирувань. Європейський індекс DJ Stoxx 600 знизився на 0,45%, тоді як індекс S&P 500 впав на 1,2%, а індекс DJIA втратив 0,8%. Ринки продовжили зниження на тлі чуток про проблеми в Ірландії. Директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив про те, що Фонд готовий надати необхідні кошти країні, якщо її представники звернуться по допомогу. При цьому офіційні представники країни заперечують необхідність залучення додаткових коштів. У той же час, Німеччина веде з Ірландією діалог щодо поточної ринкової ситуації і підштовхує останню до прийняття допомоги ради запобігання масових розпродажів суверенних облігацій деяких країн зони євро. За словами аналітика, сьогодні о 16:30 за київським часом буде опублікована статистика про роздрібні продажі в США. Згідно з прогнозами учасників ринку, в жовтні їх зростання має скласти 0,7%. У той же час буде опубліковано індекс виробництва в окрузі Нью-Йорк. У листопаді значення індексу очікується на рівні 14 пунктів, що означає зниження на 1,73 пункту.