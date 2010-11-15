Нерезиденти за тиждень збільшили викуп ОВДП на 3,4%

Нерезиденти за період з 8 по 15 листопада 2010 року збільшили обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у своєму портфелі на 3,4% - до 10,185 млрд. грн., повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Комерційні банки збільшили свій портфель ОВДП на 0,9% - до 52,103 млрд. грн., інші утримувачі скоротили на 1,9% - до 10,646 млрд. грн.

Обсяг ОВДП, утримувачем яких є НБУ, за останній тиждень скоротився на 350 млн. грн. – до 63,858 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в жовтні надійшло коштів на загальну суму 2,705 млрд. грн. (з початку року – 37,820 млрд. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації банків і погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 60,653 млрд. грн. Середньозважена дохідність ОВДП за результатами проведення аукціонів з первинного розміщення у жовтні становила 7,9% річних (з початку року - 12,88% річних).

Витрати на обслуговування ОВДП за січень-жовтень 2010 року становили 25,5 млрд. грн., у т.ч. на виплату доходу – 8,8 млрд. грн., на погашення основного боргу – 16,667 млрд. грн.