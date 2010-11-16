Український фондовий ринок почав тиждень на підйомі і з натхненням - експерти

Український фондовий ринок почав тиждень на підйомі на хвилі позитивних новин з міжнародних майданчиків.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, у понеділок, 15 листопада, індекс Української біржі торгувався з незначними коливаннями в першій половині торгової сесії, але виріс після відкриття ринків США. Активність торгів була високою. «Мотор Січ» другий день поспіль була в центрі уваги – вартість акцій компанії злетіла на 6,57%. Інвестори також виявили цікавість до «Укрнафти» (+2,21%), «Укрсоцбанку» (+3,22%) і Ясинівського КХЗ (+3,99%).

Як відзначають аналітики, генкомпанії і більшість акцій підприємств гірничо-металургійного сектору у понеділок слідували загальному позитивному тренду. У мінусі закрилися торги всього за декількома компаніями – «Райффайзен банк Аваль» (-1,32%), «Укртелеком» (-0,22%) та Єнакієвський метзавод (-0,09%).

За словами аналітиків, українські акції, що торгуються на міжнародних майданчиках, у понеділок закрилися різноспрямовано. Cadogan Petroleum різко впав на 6,1%, тоді як котирування Regal і JKX Oil & Gas практично не змінилися. Інші компанії, зареєстровані на Лондонській фондовій біржі, завершили торги на позитивній території. Акції Ferrexpo підскочили на 3,59%, а котирування MХП підросли на 0,61%. На Варшавській біржі «Астарта» і «Кернел» показали істотне зростання на 2,5% і 1,17% відповідно, тоді як «Агротон» просів на 0,83%.