ФДМУ оголосив конкурс з відбору оцінювача 61,58 % акцій МАУ

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювача 61,58% державного пакета акцій спільного закритого акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" (від 17 листопада ц.р.).

Як зазначає видання, метою оцінки є визначення ринкової вартості пакета з метою його подальшого продажу.

Конкурс відбудеться 1 грудня о 15:00 у Фонді держмайна.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ раніше прийняв рішення про приватизацію 61,58% держпакета акцій МАУ. Номінальна вартість планованого до продажу держпакета становить 63 млн. 449 тис. грн.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія сполучає Україну з 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.

Базовими аеропортами МАУ є міжнародні аеропорти Києва – «Бориспіль» (КВР) і Львова – «Львів» (LWO). МАУ виконує понад 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень з Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова і Сімферополя на власних літаках і в партнерстві з іншими авіакомпаніями.

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, UIAB (Австрія) – 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – 9,9% і CIP (Україна) – 6%.