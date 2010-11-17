ДКЦПФР не вважає, що операції з недематеріалізованими акціями суперечать закону

Укладення оборудок з недематеріалізованими акціями не суперечить чинному законодавству.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор Департаменту методології регулювання ринку цінних паперів Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) Олексій ТАРАСЕНКО.

«Поки обіг акцій не зупинено, з ними можна укладати угоди», - відзначив він.

У зв`язку з цим О.Тарасенко нагадав, що комісія затвердила порядок дій для емітентів, що вчасно не виконали вимогу Закону про акціонерні товариства про дематеріалізації акцій до 29 жовтня цього року. «До завершення емітентами ланцюжка всіх цих дій вважатимемо, що папери можуть знаходитися в обігу», - відзначив А.Тарасенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше ДКЦПФР затвердила лист з роз`ясненнями для акціонерних товариств, що не встигли виконати вимогу Закону України «Про акціонерних товариства» про порядок де матеріалізації

своїх акцій.